Капсулы мумие и черного тмина «Аль-Фаваид» 150 штук

Мумие – это минеральный продукт природного происхождения. В различных- местностях его называют по-своему: горный воск, горное масло, горная смола, брагшун, шиладжит, каменное масло, горный бальзам, чао-тун, мумие-асиль. В древние времена мумие использовалось в народной медицине Индии, Греции и арабских стран. Природа мумие до конца не изучена. Ученые предполагают, что мумие – это отходы летучих мышей и грызунов, которые подверглись ферментации в климатических условиях горных пещер. Есть несколько разновидностей мумие:

Копролитовое;

Мумиеносные брекчии;

Эвапоритовое мумие;

Месторождения мумие встречаются в России, Индии, Иране, Монголии, Австралии, Бирме, Непале, Афганистане, Южной Америке, Китае, Средней Азии и на Кавказе. В естественном виде мумие смолоподобная смесь коричневого или темно-коричневого цвета. У него зернистая или матовая поверхность с мелкими частицами минерального, растительного или животного происхождения. В таком сыром виде мумие не пригодно к применению, так как разные примеси могут быть опасны для здоровья человека.

Методом центрифугирования, фильтрации или выпаривания сырое мумие очищают и удаляют ненужные вещества. Оно бывает темно-желтого, темно-коричневого или черного цвета. У мумие горьковатый вкус, блестящая поверхность и эластичная консистенция. Оно хорошо растворяется в воде, но не растворяется в спирте, эфире и хлороформе. Эффективность мумие зависит от его возраста. Чем оно старше, тем больше в нем природных антибиотиков и антикоагулянтов. Не менее важным является способ очистки мумие. При методе без использования высокой температуры мумие сохраняет все полезные свойства.

Мумие содержит минеральные вещества (кальций, марганец, хром, свинец, калий, фосфор, натрий, железо), аминокислоты (лизин, аргинин, глутаминовая кислота, триптофан, треонин), витамины группы В, С, Е, РР, углеводы, жирные кислоты, воски, твердые парафиновые углеводороды.

Аминокислоты участвуют в синтезе белка, укрепляют иммунитет, улучшают память и умственную способность;

Кальций оказывает противоаллергическое и противовоспалительное действия, сокращает мышечные ткани, участвует в передаче нервных импульсов, воздействует на проницаемость мембран.

Железо входит в состав гемоглобина крови, принимает участие в ферментативных реакциях и метаболизме холестерина, оберегает организм от воздействия патогенных бактерий.

Соединения калия выводят лишнюю жидкость организма, предотвращая появление отеков, поддерживают оптимальный кислотно-щелочной баланс, нормализуют водно-солевой обмен.

Магний стабилизирует функций мозга, избавляет от мигреней, снижает риск возникновения сердечно-сосудистых расстройств.

Фосфор участвует в синтезе белка, оказывает укрепляющее воздействие на зубы, усиливает метаболизм, повышает умственную активность.

Марганец приводит в порядок уровень сахара в крови, способствует усвоению кальция, активно борется с негативным воздействием свободных радикалов.

Хром способствует увеличению мышечной массы, стимулирует биосинтез белка и усиливает действие инсулина. Он поддерживает уровень глюкозы на нормальном уровне, увеличивает возможность организма запасать гликоген.

Жирные кислоты являются отличным источником энергии для организма, способствуют усвоению витаминов и микроэлементов, участвуют в выработке гормонов. Они защищают клетки печени от токсического воздействия алкоголя, участвуют в синтезе собственного коллагена и гиалуроновой кислоты, снижают риск возникновения инфаркта и инсульта, улучшают состояние кожи лица и тела, предотвращают запоры.

Витамин С (аскорбиновая кислота) усиливает иммунную защиту, улучшает усвоение кальция и железа, регулирует свертываемость крови, выводит токсины из организма.

Витамин Е (токоферол) обладает сильным антиоксидантным действием, которое нейтрализует негативное воздействие свободных радикалов, провоцирующие преждевременное старение клеток. Он положительно влияет на репродуктивную систему, укрепляет сердечную и глазную мышцы, способствует регенерации кожных покровов.

Витамин РР (никотиновая кислота) нормализует работу желудочно-кишечного тракта, усиливает остроту зрения, снижает повышенное давление, предупреждает развитие тромбозов.

Витамин В1 (тиамин) является водорастворимым витамином, который стимулирует рост костей и мышц, повышает работоспособность, активизирует мозговую деятельность, поддерживает тонус сердечной мышцы.

Витамин В2 (рибофлавин) помогает усвоению железа, регулирует функцию щитовидной железы, благоприятно влияет на состояние кожи, волос и ногтей, ускоряет заживление поврежденных тканей.

Витамин В6 (пиридоксин) обладает мочегонным свойством, особо эффективен при кожных и нервных недугах, уменьшает спазмы мышц, способствует правильному усвоению белков.

Состав мумие непостоянен и зависит от вида и условий формирования. Самыми ценными видами считаются алтайский и восточный. Мумие показывает положительную динамику при следующих расстройствах: бронхиальная астма, туберкулез, мигрень, заиканье, сахарный диабет, воспаления, истощение организма, сердечно-сосудистые недуги, эпилепсия, половое бессилие, перелом и вывих костей, ангина, экзема.

Мумие обладает полезными свойствами:

Ранозаживляющее;

Иммуностимулирующее;

Противовоспалительное;

Анестезирующее;

Противомикробное;

Общеукрепляющее;

Тонизирующее;

Антибактериальное;

Желчегонное;

Омолаживающее;

Черный тмин

Семена черного тмина являются мощным натуральным средством, которое укрепляет и восстанавливает иммунную систему. Они содержат витамины группы В (пиридоксин, рибофлавин, тиамин), токоферолы, энзимы, алкалоиды, флаваноиды, дубильные вещества, железо, фосфор, медь, цинк. Черный тмин оказывает иммуностимулирующее, обезболивающее, противовоспалительное, противоаллергическое, противогрибковое, мочегонное и лактогонное действия.

Тмин обладает приятным горьковатым вкусом и экстраординарным ароматом. Он пользуется огромной популярностью в мире кулинарии азиатских стран в качестве специи. Семена тмина придают блюдам неповторимый вкус.

Масло черного тмина

Метод получения масла из семян бывает холодным или горячим, первичным или вторичным. Сырье сохраняет все полезные и ценные свойства при первом холодном отжиме, то есть без нагрева. Во втором случае при высокой температуре в масле происходит окислительная реакция, при которой образуются свободные радикалы, которые разрушительно влияют на здоровье. При вторичном холодном прессовании масло пропитано лишь незначительным количеством полезных компонентов.

Масляный эликсир тоже бывает двух сортов: Королевский и Эфиопский. Индийский вид черного тмина отжимают в Королевский сорт. Он нежнее и мягче на вкус, имеет янтарный, светлый оттенок. Острый, горьковатый вкус маслу придают эфирные масла, содержащиеся в черном тмине. Острота отчетливо ощущается в Эфиопском масле, а в Королевском приходит позднее и постепенно. Поэтому последнее выбирают для внутреннего приема даже для детей и для добавления в блюда из-за мягкости во вкусе.

В Эфиопский сорт используют дамасские семена черного тмина. У него благородный темно-коричневый цвет и насыщенный, терпкий вкус, перехватывающий дыхание. Эфиопское масло идеально подходит для наружного применения и для приема внутрь для людей, не имеющих аллергию и дисфункцию в работе печени.

Масло тмина имеет высокую пищевую и биологическую ценность. Оно содержит около 100 действующих компонентов и более 50 катализаторов обменных процессов. Его химический состав включает в себя жирные кислоты, витамины Е, С, D, РР, группы В (В1, В2, В3, В4, В6, В9), макро- и микроэлементы (кальций, магний, натрий, марганец, железо, фосфор, медь, селен, цинк, никель), фосфолипиды, дубильные вещества, 15 аминокислот (8 из них незаменимые), сапонины, каротиноиды, алколоиды, фитостеролы, флавоноиды, поли- и моносахариды, энзимы, эфирные масла.

Польза черного тмина и мумие

Мумие и черный тмин в тандеме оказывают мощнейший усиленный эффект в терапии и профилактике разнообразных недугов. Данный продукт положительно влияет на все системы жизнеобеспечения:

- иммунная система: стимулирует деятельность вилочковой железы, которая отвечает за иммунитет; повышает сопротивляемость к инфекционным и вирусным недугам; эффективен для скорейшего восстановления после операции; предупреждает развитие злокачественных опухолей; уничтожает раковые клетки и препятствует образованию новых; защищает от губительного воздействия радиации;

- желудочно-кишечный тракт: очищает все отделы кишечника; благоприятно действует на пищеварение; способствует постепенному сбросу лишнего веса; помогает вывести лишнюю жидкость, токсины и шлаки из организма, ненужную соль из суставов; устраняет запоры, поносы и геморрой; уничтожает патогенную микрофлору и возбудителей кишечных болезней; избавляет от глистов и паразитов;

- репродуктивная система: применяется при женском и мужском бесплодии; устраняет гинекологические проблемы; облегчает месячные спазмы и приводит в порядок менструальный цикл; улучшает мужскую половую функцию и работу предстательной железы; избавляет от импотенции; повышает качество спермы; стимулирует активную выработку сперматозоидов;

- сердечно-сосудистая система: оказывает профилактическое действие на сердце и сосуды; улучшает кровообращение; снижает показатели «плохого» холестерина, предотвращая формирование атеросклеротических бляшек и тромбов; повышает эластичность стенок кровеносных сосудов; предупреждает возникновения инфаркта и инсульта;

- нервная система: увеличивает жизнестойкость клеток и повышает способность к регенерации; улучшает память, концентрацию внимания, мозговую активность и качество сна; успокаивает нервы; устраняет бессонницу, повышенное раздражение, утомляемость;

- дыхательная система: широко применяется при легочных и простудных недугах; избавляет от насморка и сильного кашля;

- эндокринная система: увеличивает секрецию молока у кормящих женщин; приводит в норму гормональный фон; нормализует работу обменных процессов;

- кожные и волосяные покровы: способствует активному росту волос; предотвращает выпадение прядей; устраняет перхоть; укрепляет волосяные фолликулы; благотворно влияет на кожу лица, придавая ей здоровое сияние; особо эффективен при избавлении от угрей, прыщей, кожных высыпаний, а также при устранении пигментных пятен, веснушек и растяжек кожи после беременности, следов от ожогов, застарелых шрамов от ран;

Противопоказания

Черный тмин и мумие способны нанести вред при следующих состояниях:

- беременность;

- индивидуальная непереносимость;

Как принимать тмин и мумие?

Молотые семена черного тмина и мумие помещены в специальные капсулы для удобного применения. Следует принимать по 2 капсулы 2 раза в день во время еды, запивая водой.

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